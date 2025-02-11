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В Минэнерго рассказали, когда будет пик спроса на нефть

Минэнерго: пик спроса на нефть будет достигнут на пике роста населения Земли
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Максим Богодвид/РИА Новости

Первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин заявил во время India Energy Week, что максимум мирового спроса на нефть будет достигнут, когда население планеты выйдет на пик. Его слова приводит ТАСС.

«Углеводороды. Это будет победитель на ближайшие 50 лет и пик спроса будет, когда население достигнет пика», — заявил он.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на этом же мероприятии заявил, что не ждет пика спроса на нефть в ближайшие годы.

«Я могу сказать, что не будет никакого пика спроса на нефть», — отметил он.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что настойчивый призыв президента США Дональда Трампа к странам ОПЕК+ посодействовать снижению цен на нефть для завершения боевых действий на Украине не станет поводом для каких-то действий со стороны стран организации. ОПЕК+ собирается оставить квоты без изменений, чтобы ослаблять ограничения только с апреля.

Ранее сообщалось, что в США выросли запасы нефти.

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