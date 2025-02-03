ОПЕК+ откажется прислушиваться к Трампу

Настойчивый призыв президента США Дональда Трампа к странам ОПЕК+ посодействовать снижению цен на нефть для завершения боевых действий на Украине не станет поводом для каких-то действий со стороны стран организации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что группа, возглавляемая Россией и Саудовской Аравией, не прислушается к Трампу и не будет немедленно увеличивать добычу. ОПЕК+ собирается оставить квоты без изменений, чтобы ослаблять ограничения только с апреля.

В публикации отмечается, что в ближайшие два месяца организация может продлить текущие квоты или даже ужесточить их, как это уже происходило уже несколько раз.

До этого Трамп заявил, что снижение ОПЕК цен на нефть автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине.

Глава Белого дома добавил, что быстрый способ положить конец украинскому конфликту заключается в том, чтобы ОПЕК «перестала зарабатывать и снизила цены на нефть». Президент США подчеркнул, что если цены на нефть будут оставаться по-прежнему высокими, то «конфликт остановить будет не так просто».

Ранее сообщалось, что Трамп попросит Саудовскую Аравию о триллионе долларов для экономики США.