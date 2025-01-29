В США выросли запасы нефти

Минэнерго: запасы нефти в США выросли на 3,46 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей до 415,13 млн баррелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад министерства энергетики страны.

Запасы бензина в хранилищах выросли на 2,96 млн баррелей и достигли объема в 248,86 млн баррелей.

В то же время запасы дистиллятов сократились на 4,99 млн баррелей и составили 123,95 миллиона баррелей.

Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,19 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 245 тысяч млн и снижение запасов дистиллятов на 2,3 млн баррелей.

28 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Политик подчеркнул, что благодаря разрешению добычи топлива в заповедных землях Аляски США смогут снабжать нефтью всю Азию.

До этого цены на нефть с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижались на фоне заявления Трампа о желании добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

Ранее хорватский оператор попросил у США разрешения работать с подсанкционной NIS.