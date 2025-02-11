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Стало известно, когда вступит в силу указ о пошлинах США на импорт стали и алюминия

Reuters: пошлины США на импорт стали и алюминия начнут взимать 12 марта
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Kevin Lamarque/Reuters

Пошлины на импорт стали и алюминия в США из других стран начнут взимать с 12 марта. Об этом сообщает Reuters.

Такой вывод агентство делает исходя из исполнительных указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом.

В начале февраля Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Накануне Трамп сообщил, что вводит пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25%.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что «глубоко сожалеет» о данном решении Трампа. Она отметила, что Европейский союз (ЕС) ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Евросоюз ответит на введение США пошлин на экспорт стали и алюминия.

Ранее Трюдо пригрозил Трампу ответом за введение пошлин.

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