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Итальянская газета заявила о газовом кризисе в Европе

L'AntiDiplomatico: в ЕС растут расходы из-за прекращения экспорта газа из РФ
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Vladislav Culiomza/Reuters

В странах Евросоюза увеличиваются расходы из-за прекращения поставок газа из России. Об этом пишет газета L.

Решение Украины не продлять договор с Россией о транзите газа в Европу спровоцировало новый энергетический кризис на континенте и заставило закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США, говорится в материале.

«Результат? Растущие расходы для европейских потребителей, в то время как энергетические компании США получают рекордные прибыли», — заявила газета.

По данным ICIS, отмечает в статье, по меньшей мере семь судов, загруженных американским СПГ, первоначально направлявшихся в Азию, Африку и Латинскую Америку, изменили курс на Европу, чтобы воспользоваться рекордными ценами на газ.

Отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций сделали Европу все более зависимой от более дорогих внешних поставщиков, добавила L'AntiDiplomatico.

27 января Reuters сообщил, что Еврокомиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через газопроводную систему страны.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила гарантии по энергобезопасности для санкций против РФ.

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