В Кремле призвали дождаться деталей плана Трампа по сектору Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться деталей плана президента Дональда Трампа по сектору Газа. Так он ответил на вопрос журналистов в ходе брифинга.

«Здесь, наверное, стоит дождаться деталей, если речь идет о последовательном плане действий», — сказал Песков.

Он отметил, что в анклаве живет почти 1 млн 200 тысяч палестинцев и главный вопрос, что с ними будет. По словам пресс-секретаря президента РФ, живущим в секторе Газа палестинцам в соответствии с резолюциями Совбеза ООН было обещано решение проблемы.

Песков добавил, что деталей плана Трампа в Москве не знают и призвал набраться терпения.

До этого американский лидер Дональд Трамп пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места. Позже председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.

Ранее Эрдоган назвал полным абсурдом план Трампа по Газе.