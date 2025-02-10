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Молдавия обложит налогом газ для промышленных предприятий Приднестровья

Премьер Речан: Молдавия обложит налогом газ для предприятий Приднестровья
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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна обложит налогом газ для промышленных предприятий непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, речь идет о поставках одного из европейских трейдеров в объеме 3 млн кубометров газа в сутки на протяжении последующих 16 дней.

«Если поставки газа превысят лимит в 3 млн кубометров в сутки и возобновится работа крупных промышленных предприятий, то правительство Молдавии обложит налогом эти поставки», — сказал Речан после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого были разрешены поставки газа в Приднестровье одной из венгерских компаний за счет российского кредита.

До этого стало известно, что в Приднестровье было полностью восстановлено газоснабжение бытовых потребителей.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза (ЕС) в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее в Приднестровье продлили режим ЧП до марта.

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