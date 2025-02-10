В Приднестровье восстановили подачу газа

В Приднестровье полностью восстановлено газоснабжение бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Вадима Красносельского, передает ТАСС.

«Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», — говорится в сообщении.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза (ЕС) в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщал, что Приднестровье должно выполнить условия Евросоюза, чтобы после 10 февраля получить финансовую помощь для преодоления энергокризиса.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как 1 января Украина остановила транзит российского газа в Европу. Это привело к нехватке топлива в Приднестровье, из-за чего многие предприятия в регионе приостановили работу.

Ранее в Приднестровье продлили режим ЧП до марта.