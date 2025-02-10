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В Австрии исключили подписание новых газовых контрактов с Россией

Глава концерна OMV Штерн исключил подписание новых газовых контрактов с РФ
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Global Look Press

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что Австрия больше не планирует заключать контракты на поставку газа из России.

«Нам нужно было время для диверсификации. Теперь российская глава для нас закрыта», — сказал он.

При этом он отметил, что в текущих условиях газового рынка невозможно точно отследить происхождение сжиженного природного газа (СПГ). При этом он отметил, что концерн заключал контракты на поставки СПГ «только с нероссийскими контрагентами».

OMV в декабре 2024 года сообщил о расторжении контракта с «Газпром экспортом» на транспортировку газа в Австрию. Сами поставки прекратились еще в ноябре.

8 февраля посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что перспективы возобновления сотрудничества РФ и Австрии в энергетике неясны и не определены. При этом в январе Штерн допустил возобновление сотрудничества с «Газпромом».

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.

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