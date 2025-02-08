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В посольстве РФ сомневаются в возможности возобновить поставки газа в Австрию

Посол: перспективы возобновления сотрудничества РФ и Австрии в энергетике неясны
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Vladislav Culiomza/Reuters

Перспективы возобновления сотрудничества РФ и Австрии в энергетике неясны и не определены. Об этом РИА Новости заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«На данный момент перспективы возобновления сотрудничества в энергетической сфере выглядят крайне неопределенными. Украинский транзит фактически прекратил свое существование, а возможность возобновления работы «Северного потока» остается теоретической. В текущих условиях предметного диалога по этому вопросу просто не существует», — рассказал российский дипломат.

До этого австрийская компания OMV заявила, что выиграла спор с »Газпром экспортом».

Генеральный директор австрийского концерна Альфред Штерн также допускал возобновление сотрудничества с «Газпромом».

Основной причиной, почему в Австрии раздумывают над возобновлением сотрудничества с российской энергетической компанией, Штерн назвал необходимость снижения очень высоких цен на энергоносители в Европе и, в частности, в Австрии.

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.

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