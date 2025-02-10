Спрогнозировано решение ЦБ по ключевой ставке

Банк России не станет повышать ключевую ставку на следующем заседании совета директоров, которое состоится 14 февраля. Такое мнение выразил глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI.
По мнению парламентария, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21%. Аксаков отметил, что инфляционная динамика несколько замедлилась, и это является сигналом к тому, чтобы по крайней мере не повышать ключевую ставку.
Депутат считает, что снижать ключевую ставку тоже рано, поскольку нет уверенности в том, что замедление темпов роста инфляции — это уже закрепившийся процесс.
Во второй половине января бывший министр-экономики Андрей Нечаев высказал мнение, согласно которому Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку.
На прошлой неделе инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова сообщила, что на следующем заседании Центрального банка ключевая ставка может вновь вырасти — на этот раз до 22–23%.
Ранее была спрогнозирована ключевая ставка к концу года.