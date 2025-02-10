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Спрогнозировано решение ЦБ по ключевой ставке

Аксаков: ЦБ не будет повышать ключевую ставку на заседании 14 февраля
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Максим Блинов/РИА Новости

Банк России не станет повышать ключевую ставку на следующем заседании совета директоров, которое состоится 14 февраля. Такое мнение выразил глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI.

По мнению парламентария, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21%. Аксаков отметил, что инфляционная динамика несколько замедлилась, и это является сигналом к тому, чтобы по крайней мере не повышать ключевую ставку.

Депутат считает, что снижать ключевую ставку тоже рано, поскольку нет уверенности в том, что замедление темпов роста инфляции — это уже закрепившийся процесс.

Во второй половине января бывший министр-экономики Андрей Нечаев высказал мнение, согласно которому Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку.

На прошлой неделе инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова сообщила, что на следующем заседании Центрального банка ключевая ставка может вновь вырасти — на этот раз до 22–23%.

Ранее была спрогнозирована ключевая ставка к концу года.

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