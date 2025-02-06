Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозирована ключевая ставка к концу года

«Коммерсантъ»: ключевая ставка к концу года может составить от 16 до 23,1%
close
Максим Блинов/РИА Новости

Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может составить от 16 до 23,1%. Такая информация содержится в новом среднесрочном консенсус-прогнозе экономистов из пула регулятора, опрошенных с 31 января по 4 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

По мнению экономистов, в 2026 году среднегодовая ключевая ставка может составить 15%. Прогноз повысили с 14,6%.

Опрошенные эксперты ожидают, что инфляция к концу 2025 года может разогнаться до 8,6% При этом на 2026 год показатель прогнозируют на уровне 4,6%.

Накануне финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Ридус» высказал мнение, согласно которому Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1-2%.

Аналитик выразил надежду, что регулятор оставит ставку на уровне 21%, однако уверенности в этом нет. Он отметил, что даже нынешняя высокая ставка уже мешает развитию экономики, при этом никак не влияя на инфляцию.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами