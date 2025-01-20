Экс-глава Минфина усомнился в возможности сдержать инфляцию усилиями Центробанка

Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку. Такое мнение высказал бывший министр-экономики Андрей Нечаев, его слова приводит News.ru.

По словам бывшего министра, ужесточение денежно-кредитной политики, безусловно, окажет определенный антиинфляционный эффект, но оно влияет лишь на часть экономики. При этом оборонная промышленность, на нужды которой «льется денежный дождь военных заказов», не ощущает эффекта от повышения стоимости кредитов.

«Работает целый арсенал механизмов, которые демпфируют усилия ЦБ по ограничению инфляции. Цена денег в виде ключевой ставки наиболее болезненная для малого и среднего бизнеса», — пояснил Нечаев.

В первой половине января интернет-издание РБК, которое опросило аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний, написало, что российский Центробанк может повысить ключевую ставку к концу 2025 года до 23%, но может и снизить до 13%.

В понедельник руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков спрогнозировал, что средние ставки по вкладам снизятся до 18-19% к концу 2025 года.

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