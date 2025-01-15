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США выступают за полный отказ ЕС от российского газа

Госдепаратмент: США выступают за полный отказ ЕС от импорта российского газа
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Стрингер/РИА Новости

США выступают за полный отказ Евросоюза от импорта российского газа, несмотря на то, что ряд стран, такие как Австрия, Венгрия и Словакия, стремятся сохранить поставки. Об этом заявил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из России. — «Газета.Ru») к 2027 году», — сказал помощник госсекретаря.

15 января директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Российская Федерация готова продавать Европе газ, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей и транзитера.

13 января газета «Ведомости», ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), написала, что закупки трубопроводного газа из РФ со стороны стран Европы выросли по итогам 2024 года на 14%, до 32,1 млрд кубометров.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС готов импортировать газ нероссийского происхождения.

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