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Молдавские власти разрешили транзит газа в Приднестровье

Речан: власти Молдавии разрешили транзит газа в Приднестровье при ряде условий
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Depositphotos

Молдавия будет обеспечивать транзит газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику из Венгрии при соблюдении Тирасполем ряда условий. Об этом сообщил молдавский премьер-министр Дорин Речан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Тирасполь должен предпринять несколько шагов, «демонстрирующих открытость»: выпустить политических заключенных; решить проблему лицея в Рыбнице; сохранить вещание молдавского общественного телевидения в сетке вещания; удалить контрольные посты, установленные в 2022 году (из 33 постов 11 еще активны).

Молдавия в свою очередь не будет блокировать поставки газа в республику, добавил премьер.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант ЕС в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Речан сообщал, что Приднестровье должно выполнить условия Евросоюза, чтобы после 10 февраля получить финансовую помощь для преодоления энергокризиса.

Ранее в Приднестровье продлили режим ЧП до марта из-за сокращения поставок природного газа.

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