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Стало известно, сколько россиян подготовили финансовую подушку на старость

РБК: большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Большинство россиян не готовятся к тому, чтобы обеспечить себе финансовую подушку для выхода на пенсию. Об этом следует из исследования, проведенного НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при правительстве, передает РБК.

В опросе принимали участие 2 тыс. человек в возрасте от 25 до 45 лет, из которых 1,5 тыс. проживают в крупных городах и 500 — в сельской местности.

Опрос показал, что 43% респондентов рассчитывают на государственную пенсию и порядка 27% планируют использовать собственные накопления, отложенные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Исследование выявило, что люди с высшим образованием не полагаются на государственную поддержку. Кроме того, более половины опрошенных рассчитывают на помощь близких на пенсии, а также 45% изучают возможность формирования дополнительного дохода с помощью различных финансовых инструментов.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток. По его словам, это позволит оперативно управлять деньгами и защитить пенсию от инфляции.

Ранее россиянам рассказали, какую пенсию можно унаследовать.

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