Минобороны подало судебные иски к Военно-строительной компании

Минобороны РФ хочет взыскать с Военно-строительной компании почти 56 млн рублей

Министерство обороны РФ потребовало в арбитражном суде почти 56 млн рублей от публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК), руководитель филиала которой обвиняется во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

Исковые заявления Минобороны к Военно-строительной компании на общую сумму 55 937 031 рубль поступили в Арбитражный суд Москвы. Один из исков уже принят судом к производству. По имеющимся данным, первое судебное заседание пройдет 7 апреля.

8 февраля сообщалось, что министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева 57 601 666 рублей.

28 января столичный суд по иску Минобороны взыскал с Военно-строительной компании, которая является одним из крупных подрядчиков военного ведомства, порядка 22 млн рублей неосновательного обогащения.

Ранее бывший топ-менеджер Военно-строительной компании стал фигурантом еще одного дела.