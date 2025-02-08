МО РФ хочет взыскать более 57 млн рублей с ведущего ракетно-космического предприятия

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева 57 601 666 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Детали иска не уточняются. Суд пока не принял к производству исковое заявление.

Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» является одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России.

Также сообщалось, что министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ОАО «Российские железные дороги» 5,5 млн рублей.

28 января столичный суд по иску Минобороны взыскал с Военно-строительной компании, которая является одним из крупных подрядчиков военного ведомства, порядка 22 млн рублей неосновательного обогащения.

Ранее была названа общая сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании.