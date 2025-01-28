Суд взыскал с подрядчика Минобороны РФ 22 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Минобороны России взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), которая является одним из крупных подрядчиков военного ведомства, порядка 22 млн рублей неосновательного обогащения. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Представитель истца заявил на заседании, что госконтракт стоимостью более 619 млн рублей был заключен на выполнение строительно-монтажных работ «по Республике Дагестан». По его словам, в 2023 году Счетная палата РФ обнаружила, что стоимость насосной станции, которая поставлялась в адрес компании по цепочке кооперации, была завышена на сумму около 22 млн рублей.

«Мы вышли с настоящим иском о взыскании излишне уплаченной наценки, которая образовалась в результате искусственной кооперации», — сказал юрист министерства.

20 января стало известно, что Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иски на сумму более 4 млрд рублей к ВСК.

3 декабря сообщалось, что общая сумма исков Минобороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании за 11 месяцев 2024 года превысила 19,2 млрд рублей. Военное ведомство и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту.

Ранее бывший топ-менеджер Военно-строительной компании стал фигурантом еще одного дела.