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Бывший топ-менеджер Военно-строительной компании стал фигурантом еще одного дела

Бывшему топ-менеджеру ВСК Сухову вменили еще один эпизод хищений у Минобороны РФ

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Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации

Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа по капремонту казарм в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГВСУ Следственного комитета России.

В настоящее время Сухов находится под арестом по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным СК, в 2021 году сотрудники Военно-строительной компании завысили стоимость выполнения работ и присвоили деньги себе.

Экс-начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в хищении 35 млн рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми. Следователи выяснили, что преступление было совершено путем подлога документов.

До этого СК объявил в розыск замначальника филиала военно-строительной компании Дмитрия Сергеля.

Ранее суд признал законным приговор экс-министру Абызову.

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