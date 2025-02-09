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В минфине Турции прокомментировали экономическую ситуацию в стране

Минфин Турции: самый сложный период в экономике страны остался позади
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Depositphotos

Самый сложный период в экономике Турции остался позади, свидетельством этому является снижение инфляции и дефицита бюджета, заявил министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что в Турции существуют некоторые макроэкономические проблемы, но значительная часть из них была переведена в более управляемую область.

Шимшек добавил, что инфляция в стране снижается, дефицит бюджета уменьшается, а дефицит счета текущих операций находится на устойчивом уровне.

По его словам, «трудную часть работы оставили позади».

В январе Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 47,5 до 45%.

ЦБ Турции в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку — с 50 до 47,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.

Ранее Эрдоган предупредил о нарастании торговых войн.

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