В Турции снизили ключевую ставку впервые почти за два года

Центробанк Турции снизил ставку впервые почти за два года — до 47,5%

Центральный банк Турции в четверг, 26 декабря, снизил ключевую процентную ставку на 250 базисных пунктов, установив ее на уровне 47,5% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.

Это стало первым снижением ставки за почти два года — последний раз Центральный банк принимал такое решение в феврале 2023 года, когда ставка была снижена до 8,5%.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что базовая инфляция в Турции в ноябре осталась практически на прежнем уровне, однако предварительные индикаторы указывают на тенденцию к снижению инфляции в декабре. В последний квартал внутренний спрос, находящийся на уровне дефляции, продолжал замедляться.

С учетом того, что изменение денежно-кредитной политики имеет отложенный эффект, Центральный банк Турции планирует принимать дальнейшие меры для создания необходимых условий для снижения базовой инфляции и достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

23 декабря сообщалось, что курс национальной валюты Турции может достичь нового исторического минимума по отношению к доллару до конца года, рухнув до отметки 36 лир за доллар.

Ранее сообщалось, что инфляция в Турции падает ниже ключевой ставки Центробанка.