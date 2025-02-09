Посол РФ в Сербии заявил, что товарооборот стран снизился почти до $2,5 млрд из-за санкций

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что из-за санкций товарооборот России и Сербии снизился до $2,4 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

«Сербия не примкнула к санкциям Запада, но объективные трудности, как следствие санкционного режима и санкционного бремени, естественно, имеют место, что сказывается на товарообороте», — прокомментировал посол.

Кроме того, по данным официальной сербской статистики, в 2023 году сумма товарооборота с Россией составила $3 млрд , а в 2022 году — $4,2 млрд.

До этого Боцан-Харченко сказал, что Россия идет навстречу Белграду в вопросах поставок газа. По словам дипломата, ситуацию с поставками топлива в Сербию осложняет закрытие украинской стороной Киевского маршрута. Однако, несмотря на это, Россия готова сотрудничать с Белградом и дальше.

Также вице-премьер республики Александр Вулин напомнил, что Сербия под руководством Александара Вучича — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Он выразил надежду на то, что продление контракта по поставкам газа произойдет как можно скорее.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.