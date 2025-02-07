Сербия хочет как можно скорее продлить контракт с Россией на поставки газа

Сербия надеется продлить контракт с «Газпромом» в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин в интервью «Известиям».

Он выразил надежду на то, что продление контракта произойдет как можно скорее. Вице-премьер отметил, что российская сторона всегда имела добрые намерения в отношении Сербии, всегда была готова помочь. Как и Белград позаботился о том, чтобы поддержать «своих русских братьев».

Вулин напомнил, что Сербия под руководством Александара Вучича — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.

Издание подчеркивает, что действующий контракт, который был подписан в 2021 году, истекает в марте.

12 января Вучич заявил, что в санкционных документах Соединенных Штатов касательно компании «Нефтяная индустрия Сербии», которая на 50% принадлежит также попавшей под санкции «Газпром нефти», есть неточности, которые необходимо прояснить перед тем, как начинать переговоры с РФ о доле в NIS. 11 января сербский лидер провел встречу с заместителем государственного секретаря США Ричардом Вермой по поводу новых ограничений.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.