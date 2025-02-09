Эксперты оценили вероятность повышения ключевой ставки

Банк России на заседании 14 февраля скорее всего сохранит ставку на уровне 21% годовых. Об этом пишет ТАСС, приводя данные опрошенных ими экспертов.

Специалисты не исключают, что регулятор может рассматривать вариант ее повышения до 22-23%, но этот сценарий на данный момент маловероятен.

В декабре прошлого года Банк России сохранил ставку на уровне 21% годовых. Это расходилось с мнением многих экспертов, полагавших, что ставку повысят до 23-25%

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также утверждают, что ЦБ с наибольшей долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых 14 февраля. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил вероятность повышения — в 30%.

Курс валют продолжил колебаться, однако не стоит этого бояться, уверены эксперты. Балынин посоветовал россиянам пока оставаться в рублевой зоне отметив, что в ней «настоящее время созданы возможности двукратной защиты своих денежных средств от инфляции».

Ранее россияне оценили, что будет с ключевой ставкой в феврале-марте.