Россияне оценили, что будет с ключевой ставкой в феврале-марте

Почти каждый пятый опрошенный россиянин (19%) ждет повышения ключевой ставки с 21 до 22% в феврале-марте. Еще 12% ожидают увеличения ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов. Таковы данные опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Среди опрошенных подавляющее большинство (61%) считают, что ключевая ставка на горизонте первого квартала 2025 года останется неизменной и сохранится на текущем уровне в 21% годовых. Только 5% считают, что она снизится, остальные 3% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос о том, с чем связан их интерес к ключевой ставке, большинство респондентов отметили ее актуальность для себя из-за планов открыть новый вклад, этот вариант указали 36% респондентов. Еще 21% сообщил о намерении получить кредит, а 26% — о планах переложить средства с уже открытого депозита на новый по более выгодным условиям. Остальные (суммарно 17%) указали иные причины или затруднились с ответом.

«В последние годы все больше граждан постепенно осознают прямое или косвенное влияние ключевой ставки на те или иные аспекты жизни. Особенно это касается кредитования, с учетом снижения его доступности на фоне ограничительных мер ЦБ. Те, кто располагает соответствующими возможностями, с кредитами не торопятся, и ключевая ставка для них важна прежде всего с точки зрения приумножения накоплений», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Опрос проводился в период с 21 января по 4 февраля 2025 года. В нем приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

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