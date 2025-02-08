Бывший премьер Украины заявил, что США не смогут заработать на украинском золоте

США не смогут заработать на месторождениях золота, расположенных на Украине. Об этом в беседе с aif.ru заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он пояснил, что у Соединенных Штатов не получится это сделать, поскольку затраты на добычу данного драгоценного металла не окупятся.

Экс-глава кабмина также обратил внимание, что в свое время золото пытались добывать на находящемся в Закарпатской области Мужиевском руднике.

«Даже когда-то отлили первый слиток, вручили его президенту [Леониду] Кучме и поместили в хранилище. Однако потом посчитали огромнейшие затраты на строительство такой шахты, на ее содержание и эксплуатацию. В результате месторождение было закрыто — овчинка выделки не стоит», — сказал Азаров.

4 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.