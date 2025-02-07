Банк России утвердил официальные курсы доллара и евро на 8–10 февраля

Центральный банк РФ в преддверии выходных установил официальный курс американского доллара на уровне 97,2762 рубля. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

При этом изначально курс доллара, установленный Банком России на период с 8 по 10 февраля, был на 37 копеек ниже.

Официальный курс евро, в свою очередь, составил 101,2243 рубля. Этот показатель на 55 копеек больше предыдущего.

Кроме того, ЦБ РФ повысил курс китайского юаня. Значение увеличилось на 19 копеек и достигло отметки в 13,2365 рубля.

Утром 6 февраля курс американского доллара упал до 96,75 рубля. По данным investing.com, российская валюта укрепилась до таких значений впервые с октября прошлого года.

До этого доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и инвестор Алексей Бачеров заявил, что в течение 2025 года диапазон колебаний курса валют будет оставаться в коридоре от 78 до 108 рублей за доллар США. Как сказал эксперт, вероятность такого развития событий составляет 70%.

Он подчеркнул, что в последнее время многие связывают возможность укрепления российской валюты с переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Но в реальности курс валют зависит от множества факторов, каждый из которых способен оказать сильное влияние на соответствующие показатели.

Ранее в РФ оценили возможность полного отказа от американского доллара.