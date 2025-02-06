Доллар к рублю упал до значений октября

Доллар упал до 96 рублей впервые с октября 2024 года

Американский доллар упал до 96 рублей, свидетельствуют данные финансового приложения, отражающего котировки и графики в реальном времени, investing.com.

К 10:40 мск 1 доллар торговался по 96,75 рубля, потеряв 1,26% от начала торгового дня. До таких значений рубль укрепился впервые с октября 2024 года.

На этой неделе доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко в беседе с интернет-изданием «Лента.ру» сообщал, что национальная российская валюта в январе укрепила свои позиции на 4%, достигнув отметки в 98 рублей за один американский доллар. В феврале, по словам Щербаченко, курс доллара может задержаться в диапазоне 90–98 рублей, если не произойдут значительные изменения в экономической политике и геополитической ситуации.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что курс доллара на следующей неделе составит 98–100 рублей, евро — 102–104 рубля, юаня — 13,5 рубля.

Ранее стало известно, может ли Россия полностью отказаться от доллара.