Стало известно, может ли Россия полностью отказаться от доллара

Россия в ближайшие годы не сможет полностью отказаться от доллара. Об этом RuNews24.ru рассказала преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева.

«Во-первых, Россия по-прежнему имеет значительный, хотя и значительно уменьшившийся, товарооборот с США, который по итогам 2024 года составит около $3,7 млрд. Во-вторых, множество внешнеэкономических контрактов, особенно с недружественными странами, заключается именно в валютах этих государств, в том числе и в долларах», — пояснила эксперт.

Она отметила, что иностранная валюта необходима для того, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. По ее словам, пока Россия не может полностью перейти на товарооборот только с дружественными государствами. При этом спрос на американскую валюту может снижаться быстрее в процессе реализации программ импортозамещения, уточнила Шайхразеева.

В декабре замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что перспектива создания платежей и расчетов между странами, входящими в БРИКС, вполне реальная, а не гипотетическая. Он подчеркнул, что подготовленная к реализации схема не предполагает замещения доллара во всех расчетах. Речь идет о создании дополнительного контура для работы в условиях, когда долларовый канал начал сбоить.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.