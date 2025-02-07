ЕС хочет развивать «зеленую» энергетику, чтобы не быть зависимым от России

ЕК: ЕС будет развивать «зеленую» энергетику, чтобы снизить зависимость от РФ

Евросоюз намерен и дальше развивать «зеленую» энергетику, чтобы перестать зависеть от поставок энергоносителей из РФ, заявила на пресс-конференции в Польше глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы продолжим делать акцент на возобновляемых источниках, потому что они создают рабочие места в Европе, но также, что не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии», — объяснила руководитель ЕК.

30 января газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах написала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

В Госдуме отметили, что между странами, входящими в ЕС, существует «большой раздрай». По этой причине, считает парламентарий, в обозримом будущем не будет единой политики, которая устраивала бы все страны.

Ранее глава Еврокомиссии признала рост цен на энергоресурсы после отказа от закупок у России.