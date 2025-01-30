В Госдуме прокомментировали сообщения о планах ЕС возобновить закупку газа из России

Евросоюз, скорее всего, не пойдет на возобновление закупки российского газа в ближайшее время. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах написала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Комментируя эту информацию, Ананских отметил, что между странами, входящими в ЕС, существует «большой раздрай». По этой причине, считает парламентарий, в обозримом будущем не будет единой политики, которая устраивала бы все страны.

Также депутат отметил, что некоторые государства Евросоюза начинают понимать, что падение качества их жизни — это следствие сложных отношений с Россией.

Накануне стало известно, что цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $550 за 1 тыс. кубометров. Такого показателя цена на топливо достигла впервые с 15 ноября 2023 года. Если смотреть динамику за 29 января, то стоимость за день выросла на 6%.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.