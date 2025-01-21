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Глава Еврокомиссии признала рост цен на энергоресурсы после отказа от закупок у России

Фон дер Ляйен признала рост стоимости энергии после отказа от энергоресурсов России
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Global Look Press

Отказ стран Евросоюза от российских энергоресурсов вызвал резкий рост цен на энергию в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет агентство РИА Новости.

По ее словам, ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки. Она привела данные, согласно которым импорт газа из России сократился на 75%, нефть страны альянса покупают на уровне 3%, российский уголь не закупают вовсе.

«Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились», — подчеркнула глава ЕК, отметив, что в следующем месяце Еврокомиссия представит свой план по реформам в энергетике для снижения стоимости цен на ресурсы.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что Чехия планирует отказаться от поставок нефти из России. Вместо трубопровода «Дружба» страна намерена использовать Трансальпийский TAL. Уточнялось, что работы по модернизации инфраструктуры уже завершились, впереди — тестирование и сертификация.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти заметно упал.

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