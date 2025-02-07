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Европейская страна резко сократила импорт российских товаров

Германия в 2024 году сократила импорт российских товаров почти в 2 раза
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Global Look Press

Германия резко сократила объем внешней торговли с Россией по итогам 2024 года, пишет агентство »Интерфакс» со ссылкой на сообщение Федерального статистического управления ФРГ.

За отчетный период Берлин сократил закупки российских товаров и услуг на 49,7%, до €1,81 млрд. Уточняется, что Россия сократила закупки немецких товаров в прошлом году на 15,3%, до €7,56 млрд.

В первой половине января Der Spiegel написал, что импорт урана из Российской Федерации в Германию в течение прошлого года вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом. По данным министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, что всего за год в ФРГ было импортировано из РФ не менее 68,6 тонн урана.

В конце января депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Германии следует возобновить работу «Северного потока» и импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт, чтобы вернуть конкурентоспособные цены на энергоносители.

Ранее в Британии выяснили, как Германия продолжает закупать газ из России.

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