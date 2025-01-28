FT: Германия закупает сжиженный газ из России через другие страны

Германия продолжает закупать сжиженный природный газ (СПГ) из России через другие страны. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Морской импорт российского газа, который не подпадает под санкции, достиг в 2024 году рекордного уровня», — отмечает издание, указывая, что Германия является одним из основных итоговых покупателей газа из России.

Специалист по энергетической политике из Бельгии Ангелос Куицис утверждает, что такое противоречие с официальной риторикой Европейской комиссии происходит из-за отсутствия прозрачности на внутреннем рынке ЕС, что затрудняет контроль и отслеживание происхождения поставок топлива — российский газ, закупаемый Германией, по документам официально называется «бельгийским».

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина будет затягивать возобновление транзита газа, это отразится на голосованиях по вопросам евроинтеграции и финансовой поддержки Киева.

Ранее кипрский журналист поймал Зеленского на противоречии из-за слов про газ.