Германия в 2024 году рекордно увеличила импорт урана из России

Spiegel: ФРГ в 2024 году увеличила импорт урана из России на 70%

Импорт урана из Российской Федерации в Германию в течение прошлого года вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, что всего за год в ФРГ было импортировано из РФ не менее 68,6 тонн урана.

Уран в Германию поступает от двух дочерних компаний госкорпорации «Росатом». Подчеркивается, что российский уран не входит в подсанкционные списки и его поставки легальны.

До этого сообщалось, что Китай по итогам января — октября 2024 года увеличил закупки обогащенного урана у России в 3,2 раза, до $849 млн. Россия в 2024 году являлась основным поставщиком обогащенного урана в Китай. Второе место занимает Казахстан. За десять месяцев страна отгрузила КНР урана на $68,3 млн.

Ранее доля российских удобрений на рынке Европы рекордно выросла.