Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах существенно выросли

Ставки фрахта танкеров, перевозящих нефть, в российских портах в январе 2025 года выросли до 239% в зависимости от порта и направления поставок, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Как пишет газета, наибольший рост стоимости логистики пришелся на неделю с 10 по 17 января. Сильнее всего за указанное время в цене подскочил фрахт танкеров, идущих из дальневосточного порта Козьмино (Приморский край) в Китай. Рост составил 3,4 раза, до $7,1/барр.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

После этого 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь. По словам источников агентства Reuters, всего под ограничения попали около 10% судов танкерного флота. Из 65 остановленных танкеров — 5 встали около китайских портов, 7 — у Сингапура.

Ранее посол Индии рассказал, как санкции против «теневого флота» РФ скажутся на закупках нефти.