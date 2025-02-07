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В Госдуме рассказали о новой схеме индексации пенсий

Депутат Бессараб: пенсии начнут индексировать с 1 февраля и с 1 апреля
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Страховые пенсии в России с 2026 года начнут индексировать по новой схеме — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом Aif.ru рассказала член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, с 1 февраля 2026 года будет проводиться индексация страховых пенсий на годовой уровень инфляции, который установят уже в январе. С 1 апреля — на рост инвестиционного портфеля фонда.

Бессараб добавила, что это будет «донастройкой» с учетом и полученных фондом доходов и роста медианных зарплат.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пенсии военных пенсионеров по поручению президента будут дополнительно проиндексированы на 4,4%.

О том, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в соответствии с фактической инфляцией, в конце января объявил президент страны Владимир Путин во время совещания с правительством по экономическим вопросам. В ходе мероприятия глава государства также призвал министров и вице-премьеров оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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