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Эфиопия запустит производство электромобилей российской марки Lada

Посол в РФ Джирру: Lada планирует производство электромобилей в Эфиопии
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Алексей Даничев/РИА Новости

Предприниматели в Эфиопии планируют запустить производство электромобилей российской марки Lada, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление посла африканской страны в Москве Генета Тешоме Джирру.

По словам дипломата, в настоящее время политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин.

Как отметил посол, Lada должна начать производство электромобилей в Эфиопии к концу 2025 года.

На этой неделе стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать седаны Lada Vesta в темно-синий цвет. О том, сколько придется доплатить за новый цвет, не сообщалось.

В начале февраля пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что в России по итогам января 2025 года было продано 20,8 тыс. новых автомобилей Lada. Эта цифра фактически соответствует показателю годичной давности. Отмечалось, что на первом месте по продажам остается Lada Granta с результатом 8,3 тыс. машин. На втором месте находится Lada Vesta, которую выбрали 6,2 тыс. россиян. Третье место у Lada Niva Travel: в январе 2025 года было продано 2,5 тыс. таких машин.

Ранее были раскрыты новые цены на автомобили Lada.

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