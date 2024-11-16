Россия резко сократила закупки нефти у Казахстана

В этом году Россия сократила закупки нефти из Казахстана почти вдвое, до $5,8 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные казахстанской статслужбы.

Поставки нефтепродуктов по направлению также заметно просели. За январь — сентябрь Казахстан направил на российский рынок топлива на $46,2 млн, что в 1,5 раза меньше показателя по итогам трех кварталов 2023 года.

Несмотря на резкое сокращение поставок, РФ по итогам девяти месяцев вошла в топ-5 покупателей нефтепродуктов у Казахстана, заняв четвертое место. Лидером стали Нидерланды. За период европейская страна купила казахстанских нефтепродуктов на $355,4 млн. Далее идут Турция ($103,6 млн) и Киргизия ($49,2 млн). Пятерку замыкает Узбекистан с $43,3 млн.

Поставки российских нефтепродуктов за рубеж рухнули до четырехлетнего минимума.

Ранее на Западе описали сценарий, способный обрушить цены на нефть вдвое.