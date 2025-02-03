Постсоветская республика почти догнала Нидерланды по поставкам цветов в Россию

Объем поставок цветов в Россию из Казахстана в январе — ноябре 2024 года вырос в 50 раз, до 28 тысяч т, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы этой постсоветской республики.

Еще в январе — ноябре 2023 года Казахстан экспортировал в Россию лишь 552 тонны цветов. Таким образом, в прошлом году Казахстан почти догнал Нидерланды по поставкам цветов в Россию. За 11 месяцев эта европейская страна продала в Россию 32 тысячи тонн.

Россия для Казахстана — основной рынок сбыта цветов, пишет агентство. Больше остальных цветов страна поставляет розы: с января по ноябрь 2024 года — 97%. Кроме того, было поставлено 124,4 тонны гвоздик, 6,8 тонны орхидей, 612,4 тонны хризантем, 22,1 тонны лилий.

В первой половине января интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования маркетплейса Flowwow написало, что 59% опрошенных россиян не намерены отказываться от покупки цветов даже в случае роста цен на них, а, скорее, сократят количество цветов в букете.

Ранее были названы самые популярные покупные цветы в России.