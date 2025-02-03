Названы самые популярные у россиян автомобили Lada

В России по итогам января 2025 года было продано 20,8 тыс. новых автомобилей Lada. Эта цифра фактически соответствует показателю годичной давности. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Отмечается, что на первом месте по продажам остается Lada Granta с результатом 8,3 тыс. машин. На втором месте находится Lada Vesta, которую выбрали 6,2 тыс. россиян. Третье место у Lada Niva Travel: в январе 2025 года было продано 2,5 тыс. таких машин.

В топ-5 самых популярных новых автомобилей «АвтоВАЗа» вошли Lada Niva Legend (1,9 тыс. ед.) и Lada Largus (1,3 тыс. ед.).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее были названы самые популярные подержанные иномарки у россиян.