Стали известны новые цены на автомобили Lada

Портал «Авто.ру» опубликовал новые цены на автомобили Lada, которые начнут действовать с 14 января 2024 года. Подорожание затронет три модели.

«Седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн рублей. Сейчас диапазон цен лежит от 700 тыс. до 1,3 млн рублей. За лифтбек придется отдать от 737,5 тыс. до 1,38 млн рублей. Кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн рублей», — сообщает портал.

Также, в частности, седан Lada Vesta с 14 января будет стоить 1,46–1,98 млн рублей. Сейчас модель можно купить по цене от 1,24 до 1,96 млн рублей.

Трехдверный внедорожник Niva Legend будет стоить от 1,02 до 1,21 млн рублей с 14 января 2025 года. На данный момент его можно приобрести по цене от 981 тыс. рублей до 1,16 млн рублей.

Цены на Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel не изменятся.

О том, что «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили, стало известно в декабре 2024 года.

В 2024 году «АвтоВАЗ» дважды повышал цены на Lada.

В компании напомнили, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал не повышать цены до 1 января 2025 года. В дальнейшем «АвтоВАЗ» собирался действовать по обстановке.

До этого стало известно, что за три последних года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» увеличил стоимость модели Lada Granta в базовой комплектации на четверть.

В 2021 году Lada Granta стоила от 560 тыс. рублей до 808 тыс. рублей в зависимости от версии. В августе 2024 года «АвтоВАЗ» в четвертый раз за этот год поднял цены на автомобили Lada. Стоимость базового седана Lada Granta составила 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии рухнули цены на новые Lada Granta.