Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Lada Vesta начали красить в новый цвет

«АвтоВАЗ» начал красить Lada Vesta в темно-синий цвет
close
Avtograd/VK

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать седаны Lada Vesta в темно-синий цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«С конвейера ВАЗа начали сходить автомобили Lada Vesta, окрашенные насыщенной темно-синей металлизированной эмалью, первая пробная партия в таком цвете была выпущена в ноябре прошлого года», — говорится в сообщении паблика.

До этого стало известно, что серийный выпуск нового автомобиля Lada Iskra начнется в апреле 2025 года.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами