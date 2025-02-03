Lada Vesta начали красить в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать седаны Lada Vesta в темно-синий цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«С конвейера ВАЗа начали сходить автомобили Lada Vesta, окрашенные насыщенной темно-синей металлизированной эмалью, первая пробная партия в таком цвете была выпущена в ноябре прошлого года», — говорится в сообщении паблика.

До этого стало известно, что серийный выпуск нового автомобиля Lada Iskra начнется в апреле 2025 года.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля.