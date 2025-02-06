Миллиардер из Кургана откроет гостиницу на Кавказе

Основатель компании «Такси Максим», миллиардер из Кургана Максим Белоногов намерен открыть гостиничный бизнес в Архызе — на курорте в Карачаево-Черкесской республике, пишет интернет-издание URA.RU со ссылкой на сообщение источников из сферы бизнеса.

Как пишет издание, предприниматель рассматривает инвестпроект. Планы по развитию нового бизнеса на Северном Кавказе подтвердили представители предпринимателя. Как отметил собеседник издания, бизнеса как такового еще не существует, учреждена организация.

В сентябре «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ.РФ» написал, что на Северный Кавказ устремилось небывалое количество туристов — курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне летом привлекли более 417 тысяч отдыхающих. Этот показатель на 15% превышает данные за прошлый год.

В первой половине декабря в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» рассказали, что наиболее популярными горнолыжными курортами у москвичей зимой 2024–2025 годов являются Красная Поляна в Краснодарском крае, Архыз и Домбай на Кавказе, а также Шерегеш в Кемеровской области.

Ранее стало известно, что россияне все чаще выбирают отдаленные регионы России для путешествий.