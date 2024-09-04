Курорты Северного Кавказа летом посетило рекордное количество туристов

На Северный Кавказ устремилось небывалое количество туристов — курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне летом привлекли более 417 тысяч отдыхающих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ.РФ».

Этот показатель на 15% превышает данные за прошлый год.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров подчеркнул, что рост туристического потока на северокавказские курорты обусловлен активным развитием инфраструктуры, созданием живописных пеших маршрутов, а также организацией масштабных познавательных мероприятий, экологических акций и спортивных соревнований.

Накануне сообщалось, что турпоток россиян в Таиланд по итогам июня — августа вырос на 23% по сравнению с прошлым годом и составил порядка 222,3 тысячи человек. Это самый успешный летний сезон за всю историю российского туризма в азиатской стране. Самым популярным месяцем для поездки в Таиланд среди российских путешественников был июль. На него пришлось более 83,4 тысячи визитов. На втором месте август с 76,9 тыс. поездок. В июне Таиланд посетили порядка 62 тысяч россиян.

Ранее Курильские острова решили сделать приоритетной зоной развития туризма.