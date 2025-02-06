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В ЕС призвали незамедлительно ввести тарифы против одного вида товаров из России

В Европарламенте призвали срочно ввести тарифные меры против удобрений из России
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Shutterstock/Singkham

Необходимо в срочном порядке ввести и усилить тарифные меры против удобрений, ввозимых в регион из России и Белоруссии, заявила член Европарламента от Польши Марта Вцисло, выступая с речью в Еврокомиссии, пишет интернет-издание «Лента.ру».

Она объяснила срочность тем, что любая задержка может позволить российским продавцам удобрений извлечь выгоду из европейского рынка в сезон пикового спроса.

Также Вцисло подчеркнула необходимость введения тарифов против других товаров, связанных с удобрениями, чтобы устранить возможные лазейки для российских и белорусских экспортеров.

На этой неделе газета Financial Times написала, что производители удобрений в Европейском Союзе выступили за увеличение пошлин на российскую продукцию аналогичного типа. По словам производителей, действующие пошлины, направленные на ограничение поставок дешевых российских удобрений на рынок ЕС, «слишком низкие и запоздалые».

В конце января бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод заявил, что существенных проблем после введения со стороны Европейского союза пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России не возникнет.

Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.

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