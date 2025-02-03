В ЕС хотят увеличить пошлины на российские удобрения

Производители удобрений в Европейском Союзе (ЕС) выступают за увеличение пошлин на российскую продукцию аналогичного типа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам производителей, действующие пошлины, направленные на ограничение поставок дешевых российских удобрений на рынок ЕС, «слишком низкие и запоздалые».

Компании отмечают, что их доходы значительно сократились из-за резкого роста затрат в последние годы.

Согласно данным FT, проблема заключается в том, что Россия использует свое топливо для увеличения производства и экспорта удобрений, которые не подпадают под санкции, после того как Европа прекратила закупки российского газа. Это приводит к тому, что российская продукция становится более доступной для европейских фермеров.

«Ключевые удобрения для мирового сельского хозяйства сильно зависят от природного газа как сырья, что ставит европейских производителей в невыгодное положение на фоне высоких цен на газ», — отмечается в статье.

28 января Европейская комиссия одобрила введение пошлин на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Согласно заявлению ЕК, затронутая новыми тарифами продукция составляет 15% сельхоз-импорта из России в 2023 году, которые еще не были обложены повышенными пошлинами. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью облагаться тарифами Европейского союза.

Ранее в США заявили о «тройном провале» ЕС из-за пошлин на российские удобрения.