Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС хотят увеличить пошлины на российские удобрения

FT: производители ЕС борются за повышение тарифов на российские удобрения
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Производители удобрений в Европейском Союзе (ЕС) выступают за увеличение пошлин на российскую продукцию аналогичного типа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам производителей, действующие пошлины, направленные на ограничение поставок дешевых российских удобрений на рынок ЕС, «слишком низкие и запоздалые».

Компании отмечают, что их доходы значительно сократились из-за резкого роста затрат в последние годы.

Согласно данным FT, проблема заключается в том, что Россия использует свое топливо для увеличения производства и экспорта удобрений, которые не подпадают под санкции, после того как Европа прекратила закупки российского газа. Это приводит к тому, что российская продукция становится более доступной для европейских фермеров.

«Ключевые удобрения для мирового сельского хозяйства сильно зависят от природного газа как сырья, что ставит европейских производителей в невыгодное положение на фоне высоких цен на газ», — отмечается в статье.

28 января Европейская комиссия одобрила введение пошлин на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Согласно заявлению ЕК, затронутая новыми тарифами продукция составляет 15% сельхоз-импорта из России в 2023 году, которые еще не были обложены повышенными пошлинами. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью облагаться тарифами Европейского союза.

Ранее в США заявили о «тройном провале» ЕС из-за пошлин на российские удобрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами