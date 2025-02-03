Панама отказалась от инициативы КНР «Один пояс — один путь» после визита Рубио

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь», передает PBS.

«Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе «Один пояс — один путь», — сообщил Мулино.

Он добавил, что власти страны изучат, можно ли отказаться от участия в проекте досрочно.

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с президентом Панамы сказал, что американский лидер Дональд Трамп считает текущий статус-кво («текущее положение вещей») в отношении Панамского канала неприемлемым. По словам дипломата, контроль Коммунистической партии Китая над районом канала представляет угрозу для региона и нарушает Договор о его постоянном нейтралитете и эксплуатации.

Инициативу «Один пояс — один путь» в сентябре 2013 года предложил председатель КНР Си Цзиньпин. Она предполагает объединение сухопутного и морского торговых путей для быстрой и недорогой транспортировки товаров в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Проект получил свое название в честь Шелкового пути, который в древности соединял Китай и Европу через Центральную Азию.

Ранее Панама пожаловалась в ООН после слов Трампа.