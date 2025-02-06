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Эксперт рассказала о нестандартных вакансиях в столице России

Эксперт Бухвалова: в Москве требуются болтологи и менеджеры по продаже воздуха
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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Московским компаниям требуются болтологи и менеджеры по продаже воздуха. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

В настоящее время в базе центра представлено свыше полумиллиона вакансий из всех сфер экономики. Среди них встречаются и весьма нестандартные предложения. Так, крупной компании требуется специалист по болтологии. Он должен обладать отличными коммуникативными навыками, много разговаривать по телефону, проводить личные встречи и презентации. Труд болтолога оценивается в 150–500 тыс. рублей в месяц.

В столице также востребованы геймер для сопровождения новых игроков в онлайн-играх и менеджер по продажам воздуха, занимающийся реализацией систем вентиляции, увлажнения, очистки и кондиционирования.

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